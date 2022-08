L’Agence Bayt Mal Al-Qods rénove une maison pour accueillir des activités dans la ville sainte

La bâtisse qui appartient aux descendants de feu Talal Al-Halisi est composée d’une salle pour les activités variées, de salles de classe et d’un espace pour le soutien psychologique et social, au profit des habitants de la commune de Silwan, qui abrite plus de 70.000 personnes, a indiqué l’agence dans un communiqué.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des activités de l’agence initiées sous la supervision directe du roi Mohammed VI, pour mettre en œuvre des projets tangibles qui ont un impact positif sur les habitants de la ville, toutes catégories et âges confondus.

Quatre nouvelles écoles

L’agence Bayt Mal Al-Qods Acharif déploie ses efforts pour mobiliser les ressources et acquérir des biens immobiliers à Al-Qods, afin de les restaurer et les préserver, tout en renforçant les compétences du tissu associatif chargé de recevoir les familles et les bénéficiaires des programmes.

Selon le communiqué, l’agence a acquis jusqu’à présent cinq propriétés qui ont été converties en écoles par les Waqf d’Al-Qods, construit quatre nouvelles écoles et restauré dix mosquées dans l’ancienne médina, outre le bâtiment de la Zaouia marocaine, au niveau de la muraille ouest de la mosquée bénie d’Al-Aqsa.

(avec MAP)