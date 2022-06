Al-Qods : une délégation du Congrès national populaire en visite au Maroc

La délégation du congrès national populaire d’Al-Qods, une instance relevant de l’Organisation de libération de la Palestine, rencontrera lundi des responsables de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et l’ambassadeur de la Palestine au Maroc, et effectuera une visite au mausolée Mohammed V et au siège du Parlement, indique l’Agence dans un communiqué.

Mardi, les membres de la délégation participent à une célébration maqdissi de la proclamation de Rabat par l’ICESCO capitale de la culture dans le monde islamique, organisée par l’Agence Bayt Mal Al-Qods, au cours de laquelle il sera procédé à l’inauguration d’une exposition de belles photos sur Al-Qods sous le thème « Rabat dans Al-Qods ». Cette célébration sera sanctionnée par la signature d’une convention de coopération et de partenariat entre le Congrès national populaire d’Al-Qods et l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

La délégation palestinienne se déplacera mercredi à Fès où elle tiendra une séance de travail à l’Agence pour le développement et la réhabilitation de la ville de Fès avant de visiter des monuments historiques de la ville et de participer à une rencontre à la commune de Fès sur la coopération entre les deux villes.

