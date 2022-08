Dakhla-Oued Eddahab : plus de 3100 bénéficiaires du programme Vacances pour tous 2022

Environ 300 jeunes ont séjourné au centre d’estivage Tawrta durant les trois premières étapes du programme Vacances pour tous, a souligné Mohamed Kabach, le directeur régional du département de la Jeunesse, dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP.

La région Dakhla-Oued Eddahab compte un seul centre fixe de colonies de vacances, Tawrta, qui accueille actuellement durant la 3e étape du programme “Vacances pour tous” un total de 120 enfants et jeunes après avoir abrité lors des deux précédentes phases respectivement 80 et 100 bénéficiaires, a précisé Mohamed Kabach.

Tout un programme

Le directeur régional du département de la Jeunesse a également fait savoir que 1878 enfants et jeunes de la région avaient séjourné jusqu’à aujourd’hui dans les différentes villes montagneuses et balnéaires du royaume dans le cadre du programme Vacances pour tous, ajoutant que plus de 1000 autres ont bénéficié des activités proposées par les colonies de proximité de la région, réparties sur quatre maisons de jeunes, trois centres socio-sportifs de proximité et un club féminin.

Les enfants ont ainsi pu bénéficier d’ateliers et d’activités sportives, culturelles, récréatives et artistiques, ainsi que d’un programme de restauration, le tout dans le respect des conditions de sécurité sanitaire.

Promouvoir les valeurs de citoyenneté

Ces colonies de proximité offrent aussi aux catégories ciblées un espace propice pour promouvoir les jeunes talents et renforcer les capacités et les valeurs de citoyenneté chez les jeunes générations, a poursuivi Mohamed Kabach. Des colonies de vacances qui sont gérées par les associations locales ayant manifesté leur intérêt pour le programme, et qui constituent des partenaires essentiels.

Placé sous le Haut patronage du roi Mohammed VI, le programme national Vacances pour tous est organisé du 15 juillet au 4 septembre dans plusieurs centres d’estivage, au niveau des différentes régions du royaume, par le ministère la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec la Fédération nationale des colonies de vacances (FNCV), sous le signe “vacances et loisirs”.

(avec MAP)