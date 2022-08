Traite des êtres humains : l’expérience marocaine exposée à une délégation américaine

Lors de cette entrevue, le président de la commission Hicham Mellati, également directeur des Affaires pénales et des grâces au ministère de la Justice, a présenté au responsable américain et à la délégation qui l’accompagne, l’expérience marocaine en matière de lutte et de prévention de la traite des êtres humains, ainsi que les efforts qui ont été déployés pour lutter et prévenir contre ce crime, indique un communiqué de la commission.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part des responsables du consulat américain à Casablanca, a été aussi l’occasion de discuter des grandes lignes et des observations citées dans le dernier rapport annuel publié par le Bureau américain de surveillance et de lutte contre la traite des personnes, ainsi que des moyens de coopération et de coordination entre les deux institutions, précise-t-on.

Le Bureau de surveillance et de lutte contre la traite des personnes est une agence du Département d’État des États-Unis chargée d’enquêter et de créer des programmes de prévention de la traite des êtres humains tant aux États-Unis qu’à l’étranger. Il présente également chaque année son rapport sur la traite des personnes en vue de sensibiliser à l’exploitation et à la traite des êtres humains et à les prévenir.

(Avec MAP)