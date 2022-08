Visa pour El Grande Toto : un tweet de l’ambassadrice de France au Maroc suscite la colère des internautes

Ce samedi 13 août, El Grande Toto a finalement pu, malgré l’annonce initiale d’une annulation de son concert sur ses réseaux sociaux, se produire sur la scène du Demi-Festival à Sète, en France, événement organisé par le rappeur franco-marocain Demi-Portion.

Au moment où l’artiste a annoncé l’annulation de son concert qui aurait été due à un refus de sa demande de visa, bon nombre de ses followers et d’internautes marocains ont remis en question la politique de réduction de la délivrance de visas français, tout en exprimant leur colère vis-à-vis de cette mesure “punitive”.

Cette réduction de 50 % de l’octroi de visas aux Marocains et Algériens, et de 30 % aux Tunisiens, effective depuis près d’un an, fait suite aux reproches exprimés par la France aux trois pays du Maghreb quant au manque de coopération lorsqu’il s’agit de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière.

Revenant sur la polémique causée par la première annonce du rappeur marocain, un tweet de l’ambassadrice de France au Maroc Hélène le Gal, posté le 14 août et informant de la tenue du concert du rappeur à Sète, passé “inaperçu” selon elle, a fait office de couteau remué dans la plaie :

Hier soir, c’est passé inaperçu, @elgrandetoto a donné son concert à Sète. — Hélène Le Gal (@HeleneLeGal) August 14, 2022

Les internautes marocains ont sauté sur l’occasion pour exprimer leur sentiment d’impuissance, de désespoir, voire de dégoût vis-à-vis de l’Hexagone.

“Les gens devraient célébrer le visa obtenu ?” s’interroge un internaute, face à l’incohérence du commentaire de l’ambassadrice, tout en relevant une “maladresse dans la communication” que d’autres reprochent également à l’ambassadrice.

Les gens devraient célébrer le visa obtenu? Alala cette maladresse dans la communication, venant d’un ambassadeur en plus! 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ https://t.co/bjMpdcN33Q — W.I.H (@WIH1111) August 14, 2022

Une autre internaute, qui avait subi un refus auparavant, interpelle également l’ambassadrice sur le sort des “autres personnes”, qui subissent les mêmes refus, en silence.

On doit applaudir 😏😏😏 ? Qu’en est il des autres personnes, ceux qui avaient des motifs familiaux, commerciaux, touristiques et autre ? — Manouche🐱 ✨🌿 🍪 (@laynoocha) August 14, 2022

Toujours dans le thème des applaudissements ironiques, une internaute dénonce le sentiment d’injustice que pourraient ressentir les Marocains ayant vu leurs demandes refusées, sans avoir l’appui et le “buzz” ayant permis au rappeur marocain d’obtenir ce si précieux visa.

On doit vous applaudir, madame ?

Il a pu avoir son visa parce qu’il est assez connu pour faire le buzz.

Ce tweet est plus honteux que votre gestion actuelle des visas. — Me3rofa Chkoun (@bagha_ti9ar) August 14, 2022

Un autre internaute est lui revenu sur la première décision de refus, qui était selon son interprétation du tweet, comme pour énormément d’autres refus, une décision “arbitraire”.

Ce qui passe réellement inaperçu, est que vous confirmez que la décision initiale de refus était arbitraire.

Comme le sont fort probablement les milliers de décisions de refus prises cette année. — Cynic (@Eng_Cynic) August 14, 2022

Face aux réponses sérieuses au tweet de l’ambassadrice, d’autres internautes optent pour des réactions au ton fortement ironique, insistant sur l’aspect ridicule du “c’est passé inaperçu” lancé par Hélène Le Gal.

Certains se réjouissent de médailles olympiques, de prix scientifiques, de performances artistiques … et le peuple marocain devrait se réjouir que le genie du rap @elgrandetoto obtienne le VISA…

Désolé que ça soit passé inaperçu votre excellence…Quelle humiliation! https://t.co/DaYN6F90sP — Mohamed Fangar (@MedFangar) August 14, 2022

Pour rappel, en septembre 2021, le ministère de l’Intérieur français répondait à TelQuel au sujet de la réduction drastique de visas délivrés par la France aux Marocains. Ce dernier affirmait que les consulats français “s’efforceront de préserver les publics prioritaires (les étudiants, les voyages d’affaires, passeports talents, travailleurs qualifiés, etc.)” et viseraient “en priorité les milieux dirigeants, qui sont les premiers responsables de cette situation”.

Quelques mois plus tard, la France est allée “plus loin”, et ne sont plus visés uniquement les “milieux dirigeants”, mais également des médecins souhaitant se rendre à des congrès, des chefs d’entreprises, des artistes dont les expositions ont été prévues de longue date ainsi que des personnes souhaitant simplement rendre visite à leur famille.

Une politique qui a fortement impacté la vision qu’ont les Marocains de la France, et dégradé les relations entre l’Hexagone et ses voisins du Maghreb. Un sentiment résumé par Rania, une jeune femme interrogée par TelQuel, qui affirme : “Maintenant, les vacances, c’est en Espagne, au Portugal ou en Italie.” Et de justifier, amère : “Pourquoi j’irais dépenser mon argent dans un pays qui ne veut pas de moi ?”