Covid-19 au Maroc : “Une autre vague est très probable durant la saison hivernale”

Une autre vague est très probable durant la saison hivernale”, annonce Mouad Mrabet, le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé, dans son bref commentaire sur la situation épidémiologique, le 14 août. “La période intervague actuelle sera caractérisée par une faible circulation virale, mais très probablement à un degré plus élevé que la période intervague III”, précise Dr Mrabet.

“Toutes les régions du Maroc sont au niveau vert caractérisé par une faible transmission virale”, indique le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé, précisant que le taux de positivité hebdomadaire a connu une diminution de 3,2 à 1,8 %.

Douze décès la semaine dernière

Dr Mrabet révèle une baisse des cas de covidose graves, avec “20 nouvelles admissions en réanimation et soins intensifs” la semaine dernière, contre 61 la semaine précédente. “Le nombre de décès hebdomadaire diminue aussi avec 12 décès (la semaine dernière) dont l’âge moyen est de 74 ans, tous avec des comorbidités, 7 non vaccinés, 4 vaccinés deux doses et 1 décès vacciné 3 doses dont la dernière remonte à 7 mois”, précise-t-il.

Dr Mrabet invite la population âgée ayant des maladies chroniques à compléter le schéma vaccinal (booster et rapide), et les sujets symptomatiques à s’auto-isoler et prendre précocement et correctement leur traitement.