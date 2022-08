Journée internationale de la jeunesse : près de 6 millions de jeunes de 15 à 24 ans au Maroc, selon le HCP

Moins 1,2 % par rapport à 2015 (selon les chiffres de la Banque mondiale). La population du Maroc est passée de 6.034.724 jeunes (15 à 24 ans) en 2015 à 5,9 millions en 2021, soit une régression de plus de 130.000 en six ans.

Une proportion de 50,9 % de ces jeunes sont de sexe masculin, 59,9 % sont citadins et 56,6 % sont âgés de 15 à 19 ans, précise le HCP, ajoutant que plus de 6 jeunes sur 10 (64,6 %) ont un diplôme de niveau moyen, 20,6 % un diplôme de niveau supérieur et 14,8 % n’ont aucun diplôme.

D’après la note du HCP, la région de Casablanca-Settat concentre près du cinquième (19,1 %) de ces jeunes, celle de Marrakech-Safi vient en seconde position avec 13,6 %, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (13,1 %) et de Fès-Meknès (12,2 %).

Un quart sans activité, majoritairement des femmes

Plus d’un jeune sur quatre qui ont entre 15 et 24 ans (26 % ou 1,5 million) au niveau national ne travaille pas, n’est pas à l’école et ne suit aucune formation.

Environ 73,4 % d’entre eux sont des jeunes femmes dont 41,3 % sont mariées et 65,7 % ont un diplôme. En milieu rural, environ 81,7 % de cette catégorie sont des jeunes femmes.

Parmi la population en âge de scolarisation dans l’enseignement secondaire qualifiant (de 15 à 17 ans), 12,6 % (270.000 personnes) ne travaillent pas, ne sont pas à l’école et ne suivent aucune formation. Cette proportion est de 19,5 % parmi les filles (198.000 personnes) et de 6,5 % parmi les hommes (72.000 personnes).

Parmi les jeunes âgés de 18 à 24 ans, cette proportion atteint 33,5 % (1.259.000 personnes), 49,1 % parmi les filles (925.000 personnes) et 17,8 % parmi les hommes (335.000 personnes).

(avec MAP)