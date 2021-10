HCP : l’heure de la refonte a sonné

Vendredi 8 octobre, le roi Mohammed VI a appelé, à l’occasion de l’ouverture de la première session parlementaire de la nouvelle législature, à une “refonte substantielle” du Haut-Commissariat au plan. Selon le souverain, cette refonte a pour vocation de faire de l’institution “un mécanisme d’aide à la coordination stratégique des politiques de développement et d’accompagnement de la mise en œuvre du modèle de développement”, afin de “veiller à introduire plus de cohérence, de complémentarité et d’harmonie entre les politiques publiques et à en suivre la mise en œuvre”. Pour remplir sa mission, l’action de l’institution devra être adossée à des normes rigoureuses et à des outils modernes de suivi et d’évaluation, précise le roi dans son discours.

Quelle réforme pour la CSMD ?

Si le souverain a donné le ton de la nouvelle mission de l’institution dirigée par Ahmed Lahlimi, c’est que la Commission spéciale sur le nouveau…