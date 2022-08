OCP : Mostafa Terrab rencontre l’administratrice de l’Agence des États-Unis pour le développement international

Samantha Power et Mostafa Terrab ont discuté de l’impact des coûts élevés de l’énergie et des effets exacerbés de la guerre de la Russie contre l’Ukraine sur l’industrie des engrais et les agriculteurs qui en dépendent”, rapporte le porte-parole américain Shejal Pulivarti dans un communiqué de presse. “L’administratrice a remercié M. Terrab pour le don récent d’OCP de 550.000 tonnes métriques d’engrais, ainsi que de la vente d’engrais à prix réduit à 20 pays d’Afrique subsaharienne”, ajoute-t-il.

La même source déclare que Samantha Power et Mostafa Terrab ont discuté de l’importance de vendre les engrais promotionnels aux petits exploitants agricoles qui sont confrontés à des obstacles matériels liés à l’accessibilité et à l’abordabilité des engrais.

Ils ont également parlé des opportunités de travailler ensemble sur la sécurité alimentaire et sur la distribution d’engrais.