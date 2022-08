Algérie : deux influenceurs condamnés à de la prison ferme pour arnaque d’étudiants

Farouk Boudjemline (dit Rifka) et Mohamed Aberkane (dit Stanley) étaient jugés par la Cour d’Alger pour “association de malfaiteurs, faux et usage de faux, vol, escroquerie, blanchiment d’argent”. Leur coaccusée Numidia Lezoul, poursuivie pour les mêmes charges, a été acquittée.

En première instance, ils avaient été tous trois condamnés à un an de prison chacun et une amende de l’équivalent de 650 euros pour avoir fait la promotion des services d’une agence, “Future Gate”, qui avait escroqué de nombreux étudiants algériens souhaitant effectuer des études à l’étranger, notamment en Russie, en Ukraine et en Turquie.

L’agence faisait payer d’importantes sommes d’argent aux étudiants contre un engagement à s’occuper de leur inscription à l’université et leur assurer un hébergement, mais les abandonnait à leur sort une fois sur place.

Les trois influenceurs, très connus en Algérie, avaient été placés en détention en janvier dernier après une plainte de 75 étudiants.

Le patron de l’agence, Oussama Rezagui, a été condamné à six ans de prison (contre sept ans en première instance) et une lourde amende.