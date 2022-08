Achoura : 17 personnes interpellées dont des mineurs

Dix-sept interpellations. Les éléments de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) ont procédé, dans la nuit du 7 au 8 août, à l’interpellation de 17 individus dont huit mineurs pour leur implication présumée dans des actes de rassemblement violents, d’incendies et de dommages matériels infligés à des biens publics et privés, apprend-on de la DGSN.

Ces opérations ont eu lieu dans les villes de Rabat, Salé, Casablanca, Marrakech, Tanger, Mehdia, Temara, El Jadida et Beni Mellal, ajoute-t-on. Bilan : deux agents des forces de l’ordre blessés et 25 véhicules endommagés.

Il s’agit de 11 voitures de police, une de la protection civile et 13 véhicules de particuliers alors garés sur la voie publique, précise la DGSN. Et d’ajouter : les agents blessés sont un brigadier de police à Marrakech et un agent de protection civile à Beni Mellal.

Selon la même source, les neuf adultes arrêtés en été mis en garde à vue alors que les mineurs restants ont été placés sous surveillance, à disposition des enquêtes et investigations de la Brigade de la police judiciaire sous supervision du parquet compétent.