A Rabat et Casablanca, une Achoura sous le signe du chaos

Feux de camps improvisés, pétards et rixes avec les autorités. C’est ainsi que l’on peut résumer les évènements qui se sont produits dans la soirée du 29 août qui coïncidait avec la célébration de l’Achoura.

Dans plusieurs quartiers de Rabat, certains ont utilisé pneus et bois pour allumer des feux de camps lors de rassemblements improvisés au milieu des routes, tandis que d’autres zones des capitales économiques et politiques ont vu leur soirée rythmée par les bruits d’éclats de pétards et de feu d’artifices en tout genre.

Dans des vidéos diffusées par nos confrères et sur les réseaux sociaux, on peut voir que les interventions des autorités ont parfois tourné à l’affrontement faisant des blessés dans les rangs des forces de l’ordre. A l’heure actuelle, les autorités compétentes n’ont toujours pas communiqué sur ces évènements.