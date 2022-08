Bank Al-Maghrib : l’activité industrielle poursuit son amélioration en juin

Les résultats de l’enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib (BAM) au titre du mois de juin indiquent une amélioration, d’un mois à l’autre, de l’activité industrielle. Ainsi, la production aurait progressé dans toutes les branches à l’exception de la “chimie et parachimie” où elle aurait plutôt reculé, précise la Banque centrale dans sa récente enquête basée sur des données collectées entre le 1er et le 29 juillet.

Dans ces conditions, le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) se serait établi à 74 %, en légère augmentation par rapport au mois précédent, se situant à des niveaux comparables à ceux observés avant la crise sanitaire, ajoute la même source.

Les ventes auraient, pour leur part, enregistré une hausse dans l’ensemble des branches hormis le “textile et cuir” et la “chimie et parachimie” où elles auraient plutôt stagné.

Concernant les commandes, elles se seraient améliorées dans l’ensemble des branches, avec des carnets de commandes situés à un niveau inférieur à la normale dans toutes les branches, à l’exception de l’“agroalimentaire” où ils se seraient établis à un niveau normal.

Pour les trois prochains mois, les industriels s’attendent à une amélioration de l’activité, avec toutefois près du tiers d’entre eux qui déclarent ne pas avoir de visibilité quant à l’évolution future de la production et des ventes.

(avec MAP)