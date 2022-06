Mezzour : “Il est important de consolider les acquis dans les métiers mondiaux industriels”

Il est extrêmement important de consolider les acquis dans les métiers mondiaux industriels tout en veillant à ce qu’ils deviennent pérennes », a relevé M. Mezzour, qui intervenait lors de la deuxième édition du roadshow “Les Régionales de l’investissement”, notant qu’en dépit de la concurrence rude et accrue, le Maroc fait partie des pays les plus compétitifs, avec des encouragements proposés à l’investissement nettement inférieurs à ceux proposés par les pays développés.

Sur ce point de vue, le ministre a souligné que la grande résilience et réactivité industrielle du royaume durant la pandémie a démontré l’existence d’un grand potentiel à même d’être exploité dans l’avenir, soulignant à cet effet la nécessité de garder ce dynamisme ainsi que cet esprit inventif et entrepreneurial “qui a été découvert et redécouvert chez les Marocains”, outre cette capacité technique et commerciale à répondre à tous les besoins.

Évoquant la souveraineté industrielle, M. Mezzour a noté que cette problématique est en parfaite ligne droite avec les orientations du roi Mohammed VI relatives au renforcement de la souveraineté industrielle du pays aux côtés de la souveraineté alimentaire et de la souveraineté sanitaire, qui demeurent toutes aussi nécessaires au développement de l’économie de la nation.

Par ailleurs, le ministre a passé en revue les chantiers prioritaires, à savoir la création de l’emploi et la consolidation de la souveraineté sanitaire, alimentaire et industrielle du Maroc.

(avec MAP)