Secteur de la santé : 3 milliards de DH pour renforcer le capital humain

Cet accord vise à réduire la pénurie actuelle de ressources humaines que connaît le secteur de la santé et à réformer le système de formation”, détaille un communiqué de presse diffusé à l’issue de la cérémonie de signature.

Le programme vise à faire passer le nombre de professionnels de santé de 17,4 pour 10.000 habitants en 2021 à 24 en 2025 puis à 45 d’ici 2030. Il vise également à augmenter le nombre total des travailleurs dans le secteur de la santé, actuellement de 68.000 personnes, à plus de 90.000 d’ici 2025.

Dans le cadre de ce programme, trois facultés de médecine et de pharmacie et trois centres hospitalo-universitaires seront créés à Errachidia, Beni Mellal et Guelmim.

Le communiqué de presse indique que le coût de la mise en œuvre de ce programme s’élève à plus de 3 milliards de dirhams, auxquels s’ajoutent les coûts de création de trois nouveaux hôpitaux universitaires.