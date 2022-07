Législatives 2021 : la Cour constitutionnelle invalide l’élection de deux députés du PAM et de l’Istiqlal à Guercif

Alors que les électeurs d’Al-Hoceima et de Mediouna s’apprêtent, ce jeudi 21 juillet, à élire de nouveau leurs représentants au Parlement, leurs compatriotes de Guercif attendent leur tour pour faire de même.

Visés par une plainte de l’Ittihadi Said Aziz, la Cour constitutionnelle a invalidé mercredi les résultats du scrutin du 8 septembre dans la circonscription locale de Guercif, privant ainsi Ali Lejghaoui et Mohamed El Barnichi de leurs sièges au sein de la Chambre des représentants.

Selon l’avis de cette juridiction, les deux élus de l’Istiqlal et du Parti authenticité et modernité (PAM) ont été sanctionnés pour non-respect des restrictions de l’état d’urgence sanitaire lors de leurs campagnes électorales. Lejghaoui et El Barnichi avaient organisé des rassemblements électoraux de masse dépassant le nombre de participants autorisé, alors fixé à 100.

Ainsi, la Cour a donné raison à la requête du candidat de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), Said Aziz, et invalidé les résultats des législatives du 8 septembre dans cette circonscription, appelant à l’organisation d’élections partielles, conformément à l’article 91 de la loi organique de la Chambre des représentants.

Outre Al Hoceima, Mediouna et Guercif, la même cour avait annulé les résultats des élections dans plusieurs circonscriptions, dont Driouch, Safi et Ain Chock.