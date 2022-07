Le gouvernement finalise un programme d’intervention visant à atténuer les répercussions des feux de forêt

Lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement, Mustapha Baitas a indiqué que l’inventaire et la collecte des données sur terrain avaient été achevés, notant que le gouvernement apportait les dernières retouches à un programme d’intervention comprenant des mesures et des procédures d’urgence et de sécurité pour atténuer les effets de ces incendies sur l’activité agricole et forestière, ainsi que pour fournir l’aide à la population locale affectée.

Il a, en outre, fait savoir que tous les foyers d’incendie ont été maîtrisés et les populations locales sinistrées ont été secourues et leurs biens mis à l’abri, et ce grâce à “l’efficacité des équipes d’intervention, à la mobilisation des moyens terrestres et aériens, et aux efforts de tous les acteurs sur terrain”.

10.560 hectares partis en fumée

Les incendies ont ravagé environ 10.560 hectares de forêts dans les provinces de Larache, Ouezzane, Tétouan, Chefchaouen, Taza et Al Hoceima, a-t-il précisé.

Pour rappel, deux députées ont adressé cette semaine des questions écrites au ministre de l’Intérieur, au sujet des actions du royaume dans le cadre de la lutte contre les effets de ces incendies.

Parmi elles, Fatima Tamni, qui interrogeait le ministre sur les mesures prises “pour fournir des moyens humains et logistiques supplémentaires et suffisants pour arrêter et réduire la propagation des incendies”, mais aussi sur “les mesures pratiques et urgentes à prendre afin d’indemniser les habitants des zones sinistrées pour les pertes et dégâts matériels qu’ils ont subis à la suite de ces incendies”.

(avec MAP)