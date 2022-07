Aziz Akhannouch s’entretient avec le président du groupe de la Banque africaine de développement

“La rencontre a également été l’occasion d’échanger sur les défis auxquels sont confrontées les économies mondiales”, informe la même source. “Le chef du gouvernement a passé en revue les différentes stratégies et programmes lancés par le Maroc.”

La rencontre s’est déroulée en présence de Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances, Younes Sekkouri, ministre de l’Intégration économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, et Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques.