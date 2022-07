Joe Biden entame sa première tournée au Moyen-Orient

Une tournée qui commence en Israël ce mercredi et se poursuivra jusqu’au 16 juillet. Selon des analystes à Washington, cette première tournée au Moyen-Orient pour le président américain sera l’occasion d’encourager la coopération et de renforcer les chaînes d’approvisionnement mondiales face à la flambée des prix de l’énergie due à la guerre entre l’Ukraine et la Russie.

“Consulter l’Autorité palestinienne”

Selon un communiqué de la Maison Blanche, le déplacement de Joe Biden viendra “renforcer l’engagement à toute épreuve des États-Unis envers la sécurité et la prospérité d’Israël”. Le président assistera à “un sommet du Conseil de coopération du Golfe, de l’Égypte, l’Irak et la Jordanie (connu sous le nom de GCC+3)”, et rencontrera ses homologues en vue de “faire avancer les intérêts américains en matière de sécurité, d’économie et de diplomatie”.

Avec les dirigeants israéliens, il s’agira de discuter “de la sécurité, de la prospérité (d’Israël) et de son intégration croissante dans la grande région”. Il se rendra également en Cisjordanie pour “consulter l’Autorité palestinienne et réitérer son ferme soutien à une solution à deux États, avec des mesures égales de sécurité, de liberté et d’opportunités pour le peuple palestinien”, a ajouté la porte-parole de la Maison Blanche.

“Une série de questions bilatérales”

Dans son programme, Joe Biden entamera ensuite une visite à Djeddah, qui abrite la rencontre de neuf dirigeants de la région, à l’invitation du roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud.

“Le président apprécie le leadership du roi Salmane et son invitation. Il attend avec impatience cette visite importante en Arabie saoudite, qui est un partenaire stratégique des États-Unis depuis près de huit décennies”, a relevé la même source, précisant qu’il évoquera lors de cette étape “une série de questions bilatérales, régionales et mondiales”.

“Il s’agit notamment du soutien à la trêve négociée par l’ONU au Yémen, qui a conduit à la période la plus pacifique depuis le début de la guerre il y a sept ans. Il discutera également des moyens d’élargir la coopération régionale en matière d’économie et de sécurité, y compris de nouvelles initiatives prometteuses en matière d’infrastructures et de climat, ainsi que de dissuader les menaces de l’Iran, de faire progresser les droits de l’Homme et d’assurer la sécurité énergétique et alimentaire mondiale”, a indiqué le communiqué de la Maison Blanche.

D’après la même source, le président américain “a hâte de présenter sa vision positive de l’engagement des États-Unis dans la région au cours des mois et des années à venir”.