Le rapprochement israélo-turc peut aider les Palestiniens, selon le ministre turc des Affaires étrangères

Il s’agit de la première visite en Israël d’un ministre des Affaires étrangères turc depuis 15 ans. Cavusoglu est arrivé mardi à Tel-Aviv et s’est rendu d’abord à Ramallah, en Cisjordanie occupée, où il a annoncé une série d’accords pour soutenir l’économie palestinienne en difficulté.

« Nous pensons que la normalisation de nos relations aura un impact positif sur la résolution pacifique du conflit » israélo-palestinien, a affirmé mercredi Mevlut Cavusoglu lors d’une conférence de presse avec son homologue israélien Yaïr Lapid à Jérusalem.

Le ministre turc, qui doit repartir mercredi en fin de journée, a affirmé que le dialogue ces dernières semaines entre Ankara et Israël avait permis de « maintenir le calme » lors de récentes violences à Jérusalem.

Today, I met with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu. We agreed to renew talks in order to enable Israeli airlines to fly to Turkey, and to renew the activity of our Joint Economic Commission. pic.twitter.com/lCCN5aC8UA

— יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) May 25, 2022