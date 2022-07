La croissance économique à 0,9% au deuxième trimestre 2022, selon le HCP

Le point de conjoncture du deuxième trimestre de 2022 indique une hausse de 3,6 % de la valeur ajoutée hors agriculture et un repli de 16,1 % de celle agricole. Les volumes des exportations et des importations de biens et services auraient crû de 6,9 % et 7,3 %, respectivement, en variations annuelles.

De plus, la consommation finale serait restée modérée, dans un contexte de forte augmentation des prix à la consommation et du repli des revenus ruraux. En effet, ces prix à la consommation auraient grimpé, en glissement annuel, de 6,3 %, suite à la progression de 9,5 % des prix des produits alimentaires et de 4,1 % de ceux des produits non-alimentaires.

Le point de conjoncture indique également que la masse monétaire aurait nettement ralenti, affichant une hausse de 4,9 %, en glissement annuel. Concernant le marché des actions, ce dernier aurait connu un sensible mouvement de baisse, suite au repli des cours de plusieurs sociétés cotées, dans le sillage des effets de la guerre en Ukraine sur l’économie nationale.

L’investissement aurait poursuivi son repli au deuxième trimestre 2022, au rythme de -1,3 %, en variation annuelle, au lieu de +7,3 % une année auparavant. Cette évolution aurait été, particulièrement, attribuable à la poursuite du mouvement du déstockage des entreprises amorcé au début de l’année, notamment dans le secteur des industries extractives et au ralentissement des investissements en construction. L’investissement en produits industriels se serait, pour sa part, légèrement amélioré, dans le sillage d’un accroissement des importations de biens d’équipement industriel.

En ce qui concerne les prévisions et perspectives pour le troisième trimestre de 2022, l’économie nationale devrait enregistrer une hausse de 0,8 %, en variation annuelle. La demande mondiale adressée au Maroc augmenterait de 4,2 %, en variation annuelle. La demande intérieure nationale devrait rester modérée, dans un contexte de poursuite du ralentissement de la consommation des ménages et de l’investissement. En variation annuelle, son rythme de croissance s’établirait à +1,6 %. La valeur ajoutée hors agriculture devrait croître de 2,9% et celle agricole devrait diminuer de 14,1%.

(Avec MAP)