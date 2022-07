Casablanca: La police saisit deux tonnes de chira à bord d'un camion de marchandises

Le coup de filet a été facilité par des informations fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST). Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont mis en échec vendredi, une tentative de trafic de 2 tonnes de chira à bord d’un camion de transport de marchandises.

L’opération a permis l’interpellation deux personnes: le chauffeur âgé de 34 et et son assistant âgé de44 ans. Selon Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), cette opération, menée au niveau de la station du péage de l’autoroute de Casablanca, a permis la saisie d’un camion de transport de marchandises en provenance de Jorf Al Malha et à destination des provinces du Sud.

Selon la même source, les opérations de fouille ont permis la saisie de 2 tonnes de chira qui étaient destinées au trafic international. Parmi les pièces saisies, une embarcation pneumatique, deux moteurs marins et une somme d’argent soupçonnée de provenir de cette activité criminelle.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les ramifications de cette affaire. De même, les recherches et investigations se poursuivent pour appréhender les principaux suspects et les personnes ayant participé à ces actes criminels et déterminer les ramifications nationales et internationales de ce réseau criminel.

(avec MAP)