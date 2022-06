Les événements de Nador discutés ce mercredi au Conseil de sécurité de l’ONU

Les affrontements qui ont secoué la zone frontalière entre Nador et Melilia vendredi dernier continuent de susciter des réactions à l’international. En témoigne la prochaine réunion du Conseil de sécurité de l’ONU prévue le mercredi 29 juin, qui sera dédiée aux événements durant lesquels au moins 23 migrants ont perdu la vie.

C’est dans un tweet que Martin Kimani, ambassadeur du Kenya à l’ONU, a annoncé que c’est à l’initiative de son pays soutenu par le Gabon et le Ghana, tous deux membres non permanents du Conseil de sécurité, que celui-ci allait tenir une réunion à huis clos sur “la répression violente des migrants de vendredi”, rapporte l’AFP. Selon l’agence de presse, la session initialement programmée pour lundi a finalement été repoussée à mercredi.



Une initiative qui fait suite au tweet du chef de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dénonçant “le traitement violent et dégradant de migrants africains”, et appelant à “une enquête immédiate sur cette affaire”.

1/2: I express my deep shock and concern at the violent and degrading treatment of African migrants attempting to cross an international border from #Morocco into #Spain, with the ensuing violence leading to the deaths of at least 23 people and injuries to many more.

— Moussa Faki Mahamat (@AUC_MoussaFaki) June 26, 2022