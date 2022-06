Le CNDH dirigera une mission exploratoire sur les événements survenus à la frontière entre Nador et Melilia

Par l’intermédiaire de son antenne régionale dans l’Oriental et de ses membres dans les régions de Nador, le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a indiqué continuer “d’obtenir des informations transversales” sur le nombre de migrants impliqués dans cet événement “tragique”.

Les dernières données officielles recensent 23 morts et 76 blessés parmi les migrants ainsi que 140 blessés parmi les forces marocaines, ajoute la même source.

La présidente du CNDH, Amina Bouayach, a exprimé ses condoléances aux familles des victimes, promettant de partager les conclusions de la mission exploratoire avec le public et les parties prenantes.

As chairperson of@CNDHMaroc,on behalf of all members and staff, i express our profond sadness at the loss of Life and the reported injuries .

Our deepest condolences to the familles. We’ve established a fact-finding mission and will share conclusions w/ the public & stakeholders

