Kounealabal.ma : un site web pour sensibiliser sur les fraudes lors des recrutements internationaux

Lancé le 22 avril dernier par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en partenariat avec le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences et le Bureau international du travail (BIT), le site web regroupe un ensemble d’informations et de conseils pratiques ainsi que les ressources officielles et fiables permettant aux travailleurs et travailleuses d’éviter les fraudes et arnaques dans le recrutement vers l’étranger.

“Dans le monde entier, il est estimé que sur les 169 millions de travailleuses et travailleurs migrant-e-s, au moins 25 millions de personnes sont victimes du travail forcé notamment à cause de dettes contractées auprès de recruteurs et d’employeurs ne respectant pas les droits des travailleurs”, souligne la cheffe de mission de l’OIM au Maroc, Laura Palatini, dans un communiqué.

Selon l’OIM, les offres d’emploi fictives, les frais injustifiés, ou encore les recruteurs informels aux pratiques non éthiques figurent parmi les risques les plus courants rencontrés durant un projet de travail à l’étranger.

Pour rappel, Kounealabal.ma s’inscrit dans la campagne “Koune Ala Bal” lancée en décembre 2021, sur le recrutement éthique et équitable. Cette campagne de sensibilisation entre dans le cadre du programme régional THAMM “Pour une approche globale de la gouvernance des migrations et de la mobilité de la main-d’œuvre en Afrique du Nord (THAMM)” mis en œuvre par l’OIM, l’Organisation internationale du travail (OIT), l’Agence belge de développement (Enabel) et l’Agence de coopération internationale allemande (GIZ) et financée par l’Union européenne.