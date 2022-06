Maroc-Mexique: Naama Mayara s'entretient avec la présidente du sénat mexicain

La diplomatie parlementaire promue sur l’axe Rabat et Mexico. Naama Mayara, le président de la Chambre des conseillers a reçu en audience ce vendredi 10 juin, Olga Sanchez Cordero, la présidente du sénat du Mexique.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont débattu des différentes questions bilatérales historiques entre le Maroc et le Mexique qui remontent à 1962. Cette rencontre coïncide avec le 60e anniversaire de l’établissement de ces relations, indique un communiqué de la deuxième Chambre du Parlement.

Pour Naama Mayara, la coopération économique entre les deux pays « n’est pas à la hauteur de bonnes relations politiques, notant que le royaume et le Mexique ont des expériences pionnières dans des secteurs stratégiques prometteur permettant de consolider davantage la coopération et d’approfondir le partenariat, notamment sur les questions liées à la gestion des flux migratoires, et aux secteurs des industries automobile et aéronautique, ainsi que de l’agriculture. »

Il a également souligné le rôle majeur de la coopération maroco-mexicaine aux niveaux bilatéral et multilatéral via la coordination et la concertation sur des questions d’intérêt commun dans les instances et foras internationaux.

Sur le plan parlementaire, Mayara a mis l’accent sur l’importance de la coopération parlementaire afin de hisser la coopération bilatérale et renforcer le rapprochement entre les deux peuples amis. Le président de la Chambre des conseillers souligne également la ferme volonté de son institution de développer les liens de coopération avec le sénat mexicain et d’asseoir des canaux permanents de dialogue parlementaire maroco-mexicain.

Il a ainsi évoqué les efforts en cours pour la mise en place d’un forum économique annuel entre les deux Chambres, étant donné que la Chambre des conseillers compte parmi sa composition des représentants des hommes d’affaires marocains.

Par ailleurs, Mayara a exprimé sa fierté du soutien du Mexique aux initiatives de la Chambre des conseillers visant à instaurer un dialogue parlementaire fructueux des conseils des Sénats sud-sud, notamment avec les Conseils des sénats en Afrique, dans le monde arabe et en Amérique Latine.

Renforcer les coopérations économiques et commerciales

Pour sa part, la présidente du sénat mexicain, Olga Sanchez Cordero a mis l’accent sur l’importance du renforcement de la coopération économique et commerciale entre le Maroc et le Mexique, partant du fait que les deux pays partagent les mêmes préoccupations relatives à l’immigration non réglementée.

La présidente du sénat mexicain a noté que son pays est une porte d’entrée vers les États-Unis d’Amérique d’une part et le Maroc vers l’Europe d’autre part, notant que les deux pays font face aux mêmes défis en matière de gestion des flux migratoires.

Dans ce contexte, elle a relevé que son pays a été le premier à ratifier le Pacte de Marrakech pour une migration sûre, ordonnée et régulière, faisant savoir qu’après la mise en œuvre du Pacte, le processus de renforcement de la protection juridique des migrants a été activé, notamment au profit des enfants mineurs.

La délégation a également noté que le Sénat mexicain, qui s’apprête à organiser le 60e anniversaire des relations bilatérales, suit avec un grand intérêt les politiques du Royaume, notamment dans les domaines ayant trait au changement climatique et à la légalisation de l’usage du cannabis à des fins médicales et industrielles, exprimant à cet égard sa volonté de bénéficier de l’expertise marocaine en la matière.

Sahara : vers une neutralité positive du Mexique ?

Concernant la question de l’intégrité territoriale du Royaume, le président de la Chambre des conseillers a mis le point sur les répercussions néfastes de l’instabilité dans la région sahélo-saharienne et a donné un aperçu sur le conflit artificiel autour du Sahara et sur le calvaire enduré par les séquestrés dans les camps de Tindouf. Mayara a également mis en exergue les efforts déployés par le Maroc pour trouver une solution consensuelle, à travers le plan marocain d’autonomie.

Dans ce sillage, il a émis le souhait que « le Mexique exprime une grande compréhension à l’égard de la position du Maroc, en adoptant une neutralité positive à même de soutenir les efforts des Nations-Unies visant à trouver une solution politique consensuelle à ce différend régional ».

Lors de cette venue au Maroc, la présidente du Sénat mexicain a également été reçue par le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita.

M. Nasser Bourita a reçu, aujourd’hui à Rabat, la Présidente du Sénat mexicain, Mme Olga Sánchez Cordero.@M_OlgaSCordero pic.twitter.com/wplfJHtj2I — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) June 10, 2022

(Avec MAP)