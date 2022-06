Dakhla abrite le Forum d'affaires Maroc-Espagne les 21 et 22 juin

Un rendez-vous inscrit sur l’agenda des décideurs économiques. Initié par le Conseil de la région de Dakhla Oued Eddahab en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, le forum d’affaires Maroc-Espagne vise à faciliter les investissements étrangers à Dakhla en faveur des entreprises et acteurs institutionnels, indique un communiqué du Conseil régional.

Cet évènement à vocation économique et à symbolisme politique réunira des « entités privées et publiques, de potentiels investisseurs et des hommes d’affaires autour d’un échange commercial, afin de discuter des différentes opportunités favorisant l’évolution de la balance commerciale entre le Maroc et l’Espagne », note le communiqué.

Il sera aussi question d’établir de nouveaux liens d’investissements entre les secteurs privé et public du Maroc et d’Espagne en particulier dans les domaines de l’agriculture, du tourisme, de la logistique, des énergies renouvelables et de la pêche.

Cet événement intervient après le changement de la position du gouvernement espagnol sur la question du Sahara, en faveur du plan marocain d’autonomie.

(avec MAP)