PACTE ESRI 2030 : Abdellatif Miraoui présente le nouveau modèle universitaire

Selon le quotidien arabophone Assabah, l’annonce du ministre a été faite lors de sa participation à l’étape de Rabat-Salé-Kénitra des Assises régionales du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (PACTE ESRI 2030).

Organisés conjointement par l’Université Mohammed V de Rabat, l’Université Ibn-Tofail de Kenitra, l’Université internationale de Rabat et l’Université internationale Abulcasis des sciences de la santé, les travaux de ces assises régionales de Rabat-Salé-Kénitra tenues à l’École Mohammadia d’ingénieurs s’inscrivent dans le cadre d’une série d’assises régionales programmées par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

Abdellatif Miraoui, ministre de tutelle, a indiqué que le nouveau modèle universitaire s’articulait autour de trois axes principaux, à savoir l’excellence académique et la recherche scientifique, la gouvernance numérique et le renforcement de l’innovation.

Le ministre a précisé que “les défis actuels et à venir, dus aux mutations structurelles que connaît le monde en général et le pays en particulier, appellent à la mobilisation d’un capital humain qualifié, renforcé par un développement de la recherche scientifique et de l’innovation”.

Équité territoriale

Pour Abdellatif Miraoui, ce nouveau modèle universitaire s’inscrit dans une logique d’équité territoriale effective, favorisant la consécration de la dimension régionale des choix de développement au pays. Une ambition qui demande “la mise en place de pôles universitaires intégrés, capables de répondre aux priorités liées au développement et de contribuer à mobiliser et à valoriser les compétences prometteuses dont disposent les différentes régions du royaume”, a rappelé la même source.

Le ministre de tutelle a également insisté sur la fonction capitale que l’université est appelée à jouer face à ces défis, indiquant qu’il est “plus important que jamais de s’aligner sur les orientations majeures du nouveau modèle universitaire pour accélérer la transformation du secteur”, tout en sollicitant “l’ouverture de l’écosystème universitaire, de la recherche scientifique et l’innovation sur l’environnement régional et local, par le biais de partenariats d’un nouveau genre avec les acteurs socioéconomiques et les organisations de la société civile”.

À rappeler que le Pôle universitaire régional de Rabat-Salé-Kénitra (PUR-RSK) a été lancé samedi à Rabat lors de la 10e étape des Assises régionales du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (PACTE ESRI 2030).