Maroc-Portugal : un sommet prévu avant la fin de l’année pour discuter de l’établissement d’une liaison maritime

Nous avons l’intention d’organiser un sommet entre le Portugal et le Maroc plus tard dans l’année et cette question (la liaison maritime, ndlr) sera l’une des plus importantes”, a déclaré le chef de la diplomatie portugaise, João Gomes Cravinho, aux journalistes à la fin de l’inauguration d’un complexe de bains islamiques dans l’Algarve (à 270 km au nord-ouest de Tanger), a rapporté le site portugais Observador.

Pour ce responsable portugais, il existe “un certain nombre de facteurs à prendre en compte” pour que ce projet puisse avancer, dont la “création d’une frontière maritime” entre le Maroc et le Portugal.

Tanger-Portimão ?

Insistant sur la conviction des deux gouvernements de l’importance de ce projet, João Gomes Cravinho a annoncé que la ville de Portimão (à 285 km du port de Tanger ville) avait été proposée pour l’installation de cette liaison maritime avec le Maroc.

Le ministre a également déclaré que le Portugal et le Maroc travaillaient sur un “accord d’emploi et de séjour des Marocains au Portugal” qui permettra “de créer le cadre juridique qui facilitera la venue au Portugal des Marocains” et vice-versa.

Quant à la relation historique entre Rabat et Lisbonne, João Gomes Cravinho a estimé que le Maroc était une “partie intrinsèque” de “l’identité portugaise”, tout comme le Portugal est “une partie intrinsèque de l’identité marocaine”, soulignant qu’“il suffit de regarder les très nombreuses traces de la présence portugaise le long de la côte marocaine pour s’en rendre compte”.