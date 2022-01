Le Maroc et le Portugal signent un accord sur l’emploi et le séjour des travailleurs marocains au Portugal

Les ministres des Affaires étrangères du Maroc et du Portugal, Nasser Bourita et Augusto Santos Silva, ont signé ce mercredi 12 janvier un accord bilatéral sur l’emploi et le séjour des travailleurs marocains au Portugal.

A l’issue de leur entretien, M. Bourita et M. Santos Silva ont procédé à la signature de l’accord relatif au séjour et à l’emploi des travailleurs marocains au Portugal. pic.twitter.com/wm9q3k1eSR — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) January 12, 2022

L’accord vise principalement à définir les procédures d’admission et de séjour applicables à des citoyens marocains pour l’exercice d’une activité professionnelle dans la République portugaise. Il porte sur un nombre de dispositions, notamment le processus de sélection et de recrutement des travailleurs, les conditions générales de travail et de formation, le regroupement familial et la sécurité sociale et l’imposition.

En vertu de cet accord, l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) et son homologue portugais l’IEFP seront chargés de la mise en œuvre de ses dispositions, sous la supervision des autorités gouvernementales concernées. “Cet accord s’assigne pour objectif de répondre à la demande croissante des travailleurs marocains de bénéficier des opportunités de travail offertes au niveau du tissu économique portugais”, indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Pour rappel, Rabat et Lisbonne ont renforcé leurs relations par la création en novembre dernier d’un conseil d’affaires dont l’objectif est de recentrer les priorités, de consolider les acquis et d’explorer de nouvelles pistes pour un partenariat économique avancé.

(avec MAP)