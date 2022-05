Tanger: La Marine Royale déjoue un trafic de stupéfiants et saisit 1,5 tonne de drogue

Nouvelle grosse prise de la Marine Royale après une course poursuite en mer. L’opération qui s’est déroulée vendredi dernier a permis la saisie de 41 ballots de stupéfiants, d’un poids total d’environ une tonne et demie, acheminée vers le port de Tanger Ville et remise à la Gendarmerie Royale locale pour enquête et procédures d’usage, souligne-t-on de même source.

Pour rappel, le mois dernier, les forces de la DGSN avaient réalisé une saisie record de plus de 31 tonnes de cannabis dans un entrepôt près de Tanger. Une mise en échec s’inscrivant dans le cadre de la stratégie de la DGSN en matière de lutte contre le crime transfrontalier.

#مكافحة_التهريب_الدولي_للمخدرات

طنجة: الشرطة القضائية تجهض عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات وتحجز 31 طنا و197 كيلوغرام من مخدر الحشيش في أحد المستودعات بمدينة طنجة. pic.twitter.com/DrYAlMzBOC — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) April 27, 2022

Une stratégie qui s’avère très efficace puisque deux semaines avant cette saisie record, la police judiciaire de Tanger avait réussi à mettre en échec une autre tentative de trafic international. Elle avait alors saisi 61 colis totalisant 2 tonnes et 98 kg de haschich, ainsi qu’une arme blanche et une embarcation pneumatique.

(Avec MAP)