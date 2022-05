Îles Canaries : la Coalition canarienne fustige “l’opacité totale” de l’État espagnol dans les nouvelles relations avec le Maroc

Selon le média local Cronicas de Lanzarote, Fernando Clavijo a dénoncé l’“opacité totale” de l’État espagnol dans “une affaire qui est essentielle et qui touche directement l’archipel”, estimant que malgré les progrès observés en matière de contrôle des frontières, le rétablissement des relations avec Rabat “n’a eu de résultats qu’à Ceuta, Melilla et dans la péninsule”, et ajoutant que “l’arrivée de migrants aux Canaries ne cesse de croître, avec plus d’un millier dans la première moitié du mois de mai, malgré les efforts du chef de la diplomatie de nier ces données officielles”.

Pour lui, “le plus grave est que l’on continue à enregistrer des décès, que l’on a transformé en charnier les eaux séparant les Canaries de l’Afrique et que, malgré tout, on a laissé les Canaries en dehors des négociations migratoires avec le Maroc”.

Otra oportunidad perdida del Gobierno de #Canarias que ayer, teniendo al ministro delante, no le exigió explicaciones sobre los acuerdos con Marruecos ni sobre el giro del Estado en torno al contencioso del Sahara Occidental. Entonces ¿Para qué viene? pic.twitter.com/w7ipfo4suu — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) May 26, 2022

Le secrétaire général du CC a également reproché “l’attitude d’un gouvernement qui ressemble plus à une agence de réception de ministres qu’à un gouvernement qui défend les intérêts des îles” et a insisté sur le fait que la visite d’Albares hier était une “occasion manquée pour exiger des explications sur les accords avec le Maroc, ainsi que sur le revirement de l’État” sur le conflit du Sahara, malgré le fait que la décision unilatérale du président, Pedro Sánchez, sur le Sahara “n’a pas le soutien des Cortes”.

M. Clavijo a persisté sur le fait que la visite d’Albares dans l’archipel “n’a rien clarifié et n’a servi à absolument rien d’autre qu’à fournir une date pour la réunion avec le Maroc sur les espaces maritimes”, ce qu’il a qualifié de “nouvelle tentative de l’État de ridiculiser l’archipel”.

Pour rappel, le ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel Albares s’est rendu le jeudi 26 mai aux îles Canaries pour expliquer la nouvelle étape dans les relations avec le Maroc.