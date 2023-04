10 et 20 ans de réclusion pour les violeurs de Tiflet

Nous ne pouvons que nous féliciter de la justesse du verdict. Puissent tous les potentiels violeurs en avoir connaissance et craindre les sanctions », confie à TelQuel Meriem Othmani, présidente de l’association INSAF qui a accompagné la victime tout au long de son calvaire judiciaire, à la sortie d’une audience qui aura duré jusque tard dans la nuit de jeudi à vendredi.

La fillette de 11 ans, violée à répétition pendant un an par trois individus et tombée enceinte de l’un de ses violeurs, avait été entendue à huis-clos jeudi 13 avril dans l’après-midi.

Après plusieurs heures de délibération, la Cour d’appel de Rabat a condamné les trois accusés à 10 et 20 ans de prison ferme. Un verdict très attendu tant par l’opinion publique que par de nombreux avocats mobilisés pour des peines plus fermes dans les cas de viol sur mineur.

« Le procureur n’a pas requalifié les faits en viol, ça aurait été un pas en avant, on a eu des débats sur le consentement de cette enfant. Mais le président de la cour s’est exprimé avec beaucoup de bienveillance à son égard », raconte l’avocate Ghizlane Mamouni dans un live Instagram avec le compte @7achak.

Preuves indéniables, violeurs impassibles

« Une grossesse a résulté du viol et la gamine a quand même 11 ans ce qui a fédéré même les plus conservateurs », poursuit l’avocate qui a assisté à l’audience avec d’autres confrères militants. Et d’ajouter : « Le père a été confondu par le juge, d’abord via le test ADN et ensuite parce qu’il voulait ‘prendre en charge’ l’enfant, donc le juge lui a dit ‘pourquoi tu veux prendre en charge un enfant dont tu dis que tu ne connais pas la mère ?’ ».

Et l’audience, où les faits insoutenables – viols répétés, sodomie, hurlements de l’enfant – ont été détaillés, a également permis de mettre en avant le témoignage de la nièce de l’un des accusés (qui s’est rétractée, ndlr) , témoin des exactions voire complice. Cette dernière, aujourd’hui âgée de 14 à 15 ans, fait d’ailleurs l’objet d’une enquête diligentée par le président de la cour.

Les trois accusés ont quant à eux nié les faits jusqu’au bout. « Je ne la connais pas », a même osé le violeur et père de l’enfant confondu par son ADN. Le deuxième est allé jusqu’à reprocher aux parents de la petite de n’avoir pas remarqué sa grossesse, une remarque vite recadrée par le prédisent de la cour.

Verdict inédit

« Si c’était possible j’aurais requis la peine capitale », a déclaré le procureur du roi à propos de cette affaire qui cristallise toutes les revendications des défenseurs des droits des femmes. Une prise de position radicale, à la mesure de l’émoi provoqué par l’affaire à travers le Royaume. Et le verdict, salué par militants, avocats et associations contraste nettement avec les peines prononcées en première instance.

Requisitoire du Procureur: peine maximale (« si je pouvais je demanderais la peine de mort ») mais… pas de requalification en viol, il parle d’attentat a la pudeur ayant entraîné perte de l’hymen. — Stop Féminicides Maroc (@feminicidesma) April 13, 2023

« On passe de 18 mois de prison à 10 et 20 ans. J’espère que ce jugement fera office de jurisprudence dans les cas de viol sur mineur », commente Ghizlane Mamouni dans son live avec Sarah Benmoussa. Bien que la requête de la défense en début d’audience de requalifier les chefs d’accusation en « viol » ait été rejetée par le juge, les condamnations des trois violeurs font état de première.

« La mobilisation des associations, à l’instar de l’INSAF qui aide la petite depuis le début, mais aussi des médias a permis de mettre en lumière les failles du Code pénal dans les cas de violences sexuelles sur mineur », poursuit l’avocate. Et de mettre en avant le caractère inédit de ce verdict : « On a des cas comme celui là tous les jours au Maroc, il ne faut pas l’oublier. Et à chaque fois on trouve des circonstances atténuantes pour les agresseurs, mais ce verdict est une première, c’est important ».

18 mois

Les juges de la cour de Rabat avaient condamné, le 20 mars, les 3 accusés à 18 mois pour deux d’entre eux et 2 ans de prison ferme pour le père de l’enfant, justifiant leur décision par des « circonstances atténuantes ». Des condamnations et justifications qui avaient provoqué un tollé.

“Le problème c’est que dans le Code pénal, selon l’article 147, si les juges estiment que la peine normalement prévue est excessive par rapport à la gravité des faits ou à la culpabilité de l’auteur, ces derniers ont le droit d’accorder aux agresseurs le bénéfice de circonstances atténuantes et réduire la peine prévue par la loi”, expliquait à TelQuel Stephanie Willmann, avocate et co-fondatrice de l’ONG MRA (Mobilising for rights associates).

Une étude menée en 2020 par le collectif Masaktach (sur 1169 procès en novembre 2019) sur le traitement judiciaire des affaires de violences sexuelles met d’ailleurs en évidence des chiffres qui interrogent : pour les 44 agresseurs condamnés pour viol sur mineur, la durée moyenne de la peine est de 3 ans et 1 mois, et 80 % des prévenus condamnés pour viol ont écopé de peines moins lourdes que celles prévues par la loi, l’article 486 du Code pénal condamnant le viol sur mineur d’une peine de réclusion de 10 à 20 ans.

Reconstruction

Et pour les victimes, le chemin vers la reconstruction reste semé d’épines. Comment survivre à un tel procès ? « Comment survivre tout court ? », nous coupe Meriem Othmani. L’INSAF a pris en charge la victime depuis le début des procédures : « Nous l’avons prise en charge, elle et son bébé, effectué des visites médicales et psychologiques et réussi à la faire inscrire à l’école. Il nous reste à organiser le soutien scolaire pour qu’elle puisse rattraper son retard », poursuit la présidente de l’association qui précise cependant que la jeune victime reste traumatisée par les sévices qu’elle a subis et la charge d’un enfant issu d’un viol : « La gravité d’un viol doit être comprise par tout le corps judiciaire », conclut la militante qui pousse, à l’instar de nombreux avocats et associatifs, à un nouveau code pénal qui garantirait une protection aux mineurs victimes de violences sexuelles.