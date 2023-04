Viol de Tiflet, le verdict de la honte

“Horreur absolue”, “injustice inadmissible”… les mots ne manquent pas pour qualifier le verdict rendu par le tribunal de Rabat le 20 mars dernier. Trois hommes de 25, 32 et 37 ans ont été condamnés à 18 et 24 mois de prison pour les viols répétitifs, dans la région de Tiflet, d’une enfant de 11 ans qui est tombée enceinte. “Ça nous met hors de nous, fustige Stéphanie Willmann, avocate cofondatrice de l’ONG MRA (Mobilising for rights associates) basée à Rabat, et pourtant les juges ont agi dans un cadre juridique puisque le Code pénal leur donne le droit de faire ça”. À savoir accorder des circonstances atténuantes aux accusés, notamment dans les cas de violences sexuelles. Dans cette affaire, les magistrats ont estimé que les trois hommes, pourtant reconnus coupables de “détournement de mineure” et “d’attentat à la pudeur avec…

