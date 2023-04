“Un enfant n’est jamais consentant”: viol de Tiflet, une manifestation dénonce la peine légère des violeurs

À l’appel de la Coalition Printemps de la Dignité, près d’une cinquantaine de personnes se sont rassemblées, le 5 avril, face à l’entrée principale de la cour où a été prononcé le jugement de première instance dans le cadre de l’affaire de Tiflet. Actrices associatives pour leur grande majorité, elles dénoncent la peine légère des trois personnes condamnées pour agression sexuelle sur une fillette de 11 ans : deux des mis en cause ont écopé de 2 ans de prison dont 18 mois fermes et le troisième de 2 ans de prison ferme. C’est l’indignation chez toutes et tous. Ces membres d’associations de défense des droits des femmes dénoncent une peine trop légère par rapport à la gravité des actes commis et aux répercussions négatives sur la jeune victime. Brandissant des pancartes en arabe et en français, les manifestants réclament justice pour la victime : “Enfance en danger”, “le pouvoir discrétionnaire…

