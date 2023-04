La petite fille, le juge, et les “circonstances atténuantes” des chacals

Notre paisible contrée, de temps en temps, nous propose une affaire tellement tordue qu’elle nous pousse à revoir le regard que nous portons sur nous-mêmes. C’est un moment douloureux mais salutaire, quand on a l’impression que nous sommes enfoncés dans une noirceur abyssale, et que le chemin vers la lumière, à supposer qu’il existe, est tellement long qu’il se fera sans doute sans nous. Certes, le ton mélodramatique de cette introduction pompeuse est aussi dû à l’état d’hypoglycémie avancée de Zakaria Boualem (il écrit cette chronique affalé sur sa chaise), mais il n’explique pas tout. Il y a de quoi, objectivement, être dégoûté cette semaine. Vous avez sans doute déjà compris de quoi il s’agit. Une jeune fille de onze ans, du côté de Tiflet, a été violée par trois hommes, à de nombreuses reprises, précisons-le. Elle est tombée enceinte et a donné naissance à un petit garçon. C’est cette grossesse qui a fait éclater l’affaire, qui a forcé le père à porter plainte et, par conséquent, la justice à intervenir.

Réda Allali

