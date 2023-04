ChatGPT, le Maroc est-il prêt ?

Nous sommes à l’orée d’une ère nouvelle. Avec le développement fulgurant de l’Intelligence artificielle dite générative, notre monde ne sera jamais le même. La quatrième version de ChatGPT nous fait d’ailleurs entrevoir les bouleversements à venir. Développé par OpenAI et financé en partie par Microsoft, ChatGPT est un logiciel conversationnel qui répond à peu près à toutes les questions possibles, au moins aussi bien qu’un humain qualifié. Certes, cette intelligence en silicone bute contre certaines limites, et semble emprunter les prismes de pensée occidentales, mais sa puissance de calcul et son mimétisme de la singularité humaine est hors du commun. Entre autres prouesses, ChatGPT4 a par exemple passé l’examen du barreau avec brio. Examen auquel son prédécesseur, ChatGPT3, avait échoué. C’est d’ailleurs le gap entre ces deux versions publiées à quelques mois d’intervalle qui fascine et inquiète à la fois. La rapidité fulgurante avec laquelle cette IA générative croît en puissance de calcul, en pertinence, en imagination, rend coi. Au point où de nombreuses personnalités, dont le PDG de Tesla Elon Musk, pourtant parmi les fondateurs d’OpenAI, ont suggéré de…

