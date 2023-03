Ines Tazi : “La téléréalité est une industrie toxique, mais je veux montrer qu’on peut ne pas rentrer dans ces schémas”

Smyet bak ?

Karim.

Smyet mok ?

Delphine.

Nimirou d’la carte ?

BE894127.

Comment vous vous définissez ? Actrice ? Influenceuse ? Entrepreneure ?

C’est compliqué de définir ma carrière, étant donné qu’elle évolue tout le temps, mais là j’ai envie de dire que je suis entrepreneure, probablement personnalité télé, influenceuse aussi, même si…

Ça vous pose un problème, ce terme d’influenceuse ?

Oui, parce que c’est un terme assez clivant, les connotations varient. Il faut peut-être que je sois plus à l’aise avec le terme : je suis une influenceuse puisque je suis très présente sur les réseaux sociaux et que je poste du contenu.

Du contenu rémunéré ?

Non, c’est une autre forme d’influence. Ça fait dix ans que je suis sur les réseaux sociaux, et j’ai dû faire trois partenariats qui remontent à deux ans. Ma priorité étant mon business, je ne me suis pas professionnalisée dans l’influence. Quand j’ai commencé à avoir une grosse communauté, je me suis dit que je ne pouvais pas faire correctement de l’influence éthique et réfléchie — ce qui prend beaucoup de temps…