Cupides, avides, inflationnistes… ceux à qui la hausse des prix profite

L’inflation, encore et toujours. C’est le sujet qui éclipse tous les autres. Avec une inflation à 10,1% à fin février, la hausse des prix bat la chamade. Bank Al-Maghrib a opéré trois hausses du taux directeur en six mois, en vain. Le gouvernement a promis de revenir à des niveaux de prix acceptables avant le ramadan. C’est le contraire qui s’est produit. Dans ce climat d’impuissance et de flou, les uns et les autres y vont de leurs diagnostics. Chez nos confrères de Médias24, le Haut-commissaire au plan explique qu’il faudra désormais vivre avec des niveaux de prix élevés. Selon Ahmed Lahlimi, l’inflation serait due à une insuffisance de l’offre. Dans ce cas, à moins d’une réforme agraire fondamentale, nous serions condamnés à payer pendant longtemps notre tomate à 10 dirhams le kilo.

“La tomate est bien présente sur les étals, l’ennui, c’est que les Marocains la scrutent sans pouvoir l’acheter” Réda Dalil

. Il n’y a qu’à constater l’explosion des…