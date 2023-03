Le Boualem, le Mondial 2030 et la malédiction de la billetterie

Rarement une simple nouvelle aura plongé Zakaria Boualem dans un tel état de joie. Il a frétillé de bonheur à l’annonce de la candidature commune du Maroc, de l’Espagne et du Portugal pour la Coupe du Monde 2030. Il a abondamment commenté, dans ces mêmes colonnes, les précédentes tentatives, vous le savez bien. Il a encaissé avec dignité toutes les réponses négatives qu’on a opposées à nos dossiers successifs. Oui, nous avons eu droit à tous les genres de “non” possibles, ça n’a pas été facile. Il y a eu des “non” polis, des “non merci”, des “non” indignés et des “non, non, non”. C’en était devenu ridicule de revenir à la charge avec un nouveau dossier tous les quatre ans, comme le type qui loupe son bac depuis les années 1980. Et donc, pour être honnête, le Boualem craignait un nouvel assaut, voué à l’échec, qui ne lui aurait même pas permis de remplir cette page tant les blagues au sujet de cette organisation ont été usées. Et voilà que, soudain, par un de ces coups de théâtre dont…

