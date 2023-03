BAM, le flou monétaire

Si la banque centrale avait pour objectif de plomber la croissance du Maroc, elle ne s’y serait pas prise autrement. Depuis quelques semaines, les opérateurs économiques et les marchés financiers bruissaient d’une hausse du taux directeur, la troisième en moins de six mois. Le couperet est tombé mardi 21 mars. Ce sera donc une hausse de 50 points de base, à 3%. La banque centrale, bien entendu, explique cette décision par les niveaux d’inflation inquiétants que connaît le pays : 10% entre février 2022 et mars 2023, selon le HCP. Depuis qu’il est wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri a fait du taux d’inflation l’alpha et l’oméga de sa politique monétaire, conformément aux textes régissant BAM. Pour lui, il faut demeurer aux alentours de 2% quelles qu’en soient les circonstances et les conséquences. Aucune autre considération ne semble motiver la politique monétaire du pays. Cette idée fixe provient, chez Jouahri, du trauma des années 1980. A l’époque, la mauvaise gestion des deniers publics avait livré le Maroc pieds et poings liés à la Banque Mondiale et au FMI. Créanciers sévères…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner