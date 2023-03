Journée Mondiale de recyclage

La Marque Yves Rocher, pionnière de la cosmétique végétale, révèle, protège et transmet le pouvoir des plantes, pour une beauté toujours plus responsable et plus naturelle. Depuis plus de 60 ans, la Marque est botaniste, récoltant, fabricant et commerçant : de soins, de couleurs, de parfums. Pour rendre le meilleur de la nature accessible à tous et toutes.

La Marque s’engage depuis des années autour d’actions concrètes sur toute sa chaine de valeur : utilisation d’actifs végétaux dans les formules, culture en agroécologie dans les 60 hectares de champs bio de La Gacilly en Bretagne, soutien aux actions de la Fondation Yves Rocher de protection de la nature et de la biodiversité. Adressant aussi l’impact de ses packagings, la marque est engagée dans une démarche d’éco-conception pour créer des emballages plus durables et réduire l’utilisation de plastique de -30% à horizon 2030.

A l’occasion de la journée mondiale du recyclage (le 18 mars), en partenariat avec la CTM Messagerie et Tadweir, Yves Rocher Maroc souhaite conforter sa place d’acteur du secteur RSE en lançant un projet de recyclage avec ses clients et clientes. Dans chaque boutique Yves Rocher au Maroc, les clients et clientes Yves Rocher pourront déposer les cartes postales (mailing papier) et les produits Yves Rocher en plastique vides dans un bac de recyclage en carton recyclable, visible sur la surface de vente.

La CTM Messagerie assurera le transport de ces produits à recycler jusqu’à Tadweir. Cette dernière, compactera les déchets et les livrera à ses partenaires afin que la matière plastique soit transformée en granules plastiques et les cartes postales en papier puis broyées pour réutiliser ces nouveaux matériaux et leur donner une seconde vie.

Face au changement climatique et aux défis environnementaux de taille, Yves Rocher Maroc, CTM Messagerie et Tadweir se sont alliées pour agir concrètement en faveur du recyclage et contribuer à diminuer la pollution liée au plastique. Malgré une conjoncture économique plutôt difficile, Yves Rocher Maroc reste fidèle à ses convictions en mantra : s’engager ensemble chaque jour vers une beauté plus responsable ! Comme de nombreux pays, le Maroc fait face à d’immenses défis en termes de pollution au plastique notamment. Il est du rôle d’Yves Rocher, acteur visible et implanté depuis 1991 au Maroc, de participer à la création de filières de valorisation 100% marocaines.

« S’améliorer chaque jour via des actions concrètes et engagées reste toujours le mantara d’Yves Rocher Maroc » !