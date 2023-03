John Wick au cinéma, l’IMA à Rabat, rap au féminin avec Khtek... les sorties de la semaine

Un quatrième pour la route

Cinéma. Le nouvel et quatrième opus de la saga John Wick débarque dans les salles obscures, avec le brillant Keanu Reeves en vedette, qui continue de camper le rôle-titre, interprétant un tueur à gages repenti. Dans Parabellum, le troisième chapitre, le héros était en cavale après avoir tué un membre de la Grande Table, une organisation criminelle qui le poursuit. Tentant de quitter la ville, il se retrouvait finalement pris au piège. Dans John Wick : chapitre 4, alors que l’ancien tueur à gages trouve enfin le moyen de vaincre la Grande Table, il est confronté à un nouvel ennemi, qui parvient à retourner ses quelques alliés en ennemis… Depuis la sortie du premier John Wick en 2014, la franchise de films d’action néo-noirs caracole au sommet du box-office. Et alors que ce dernier opus vient à peine de faire sa sortie internationale, le réalisateur Chad Stahelski a d’ores et déjà annoncé la préparation d’un cinquième chapitre. Sortie nationale dans tous les Mégarama le 22 mars.

L’IMA à Rabat

Exposition. Une première au Musée Mohammed…