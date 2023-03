À nos frères palestiniens, courage…

C’est une période sombre que vivent nos frères palestiniens. Confrontés au gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël, ils subissent vexations et provocations de plus en plus appuyées. À la tête d’une coalition d’extrémistes de droite et d’ultraorthodoxes, Benyamin Netanyahu ne s’entoure plus d’aucune précaution de langage pour signifier sa détermination à accentuer l’occupation en Cisjordanie. “Le peuple juif a un droit exclusif et inaliénable sur la terre d’Israël”, a-t-il déclaré au moment de la formation de son gouvernement en novembre 2022. Que signifie l’adjectif “exclusif” ? Ni plus ni moins qu’une condamnation de facto de la solution à deux états. Les Palestiniens de Cisjordanie, qui doivent déjà composer avec l’implantation forcée de 700.000 colons israéliens depuis 1967 (soit 1 Israélien juif sur 10), sont priés de se faire une raison. “Mon gouvernement développera l’implantation partout, y compris en Judée Samarie (Cisjordanie, ndlr.)”, assure Netanyahu. À Jérusalem-Est, les destructions de maisons palestiniennes, sous prétexte de constructions illégales, se suivent et se ressemblent. Même l’Esplanade des mosquées, pourtant interdite aux Israéliens juifs, a été violée impunément par un des hommes les…

