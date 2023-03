Un Boualem dans un avion low cost...

Il faut sans plus attendre que le Boualem vous explique ce qui lui est arrivé la semaine dernière. Figurez-vous que le bougre, après de longs mois de confinement dus – par ordre d’apparition à l’écran – au Covid, puis à l’absence de passeport, puis à l’absence de visa, puis à l’absence d’argent, a enfin réussi à s’extirper du territoire national pour quelques jours. Il est hors de question de vous raconter où il a voyagé, avec qui et pourquoi, un peu de pudeur s’impose en ces temps où l’exhibitionnisme règne. Par contre, il va vous raconter comment il a voyagé, et – spoiler alert – les attaques subies par sa dignité à cette occasion. Le Guercifi a donc pris son billet d’avion sur Internet, comme il se doit. Il a opté sans complexe pour la compagnie la moins chère, sans savoir ce qui l’attendait, le malheureux. Une fois son billet choisi, il s’est retrouvé harcelé, le mot n’est pas trop fort, pour ajouter un bagage supplémentaire, le choix de son siège, une assurance quelconque ou le droit de couper quelques…

