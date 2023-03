Même doré, un aquarium reste un aquarium

Aujourd’hui, Zee t’a convaincue d’aller voir des tissus. Il est donc 15h, tu es garée devant l’immeuble dans lequel une personne que tu ne connais pas vend des tissus dont tu ignores tout. Tu fumes une clope en attendant Zee qui est en retard. Si tu cherchais des tissus, tu serais très impatiente ; tu serais en train d’imaginer lesdits tissus, tu rêverais de ces canapés que tu tapisserais, de ces petits coussins que tu recouvrirais. Mais il se trouve que là, tu te demandes juste ce que tu fous là. C’est toujours sympa de pouvoir t’échapper du boulot en plein milieu de l’après-midi, mais passé cette appétence pour la glande déculpabilisée, tu ne sais vraiment pas ce que tu fais là. Tu as rendez-vous pour découvrir une collection de tissus mais il se trouve que tu ne cherches pas du tout de tissus. Tu n’as aucun projet de redécoration de ton appart, tu n’as pas prévu de déménager et tu n’as ni le fric ni l’espace pour acheter des tissus et les garder dans tes placards qui débordent déjà….

