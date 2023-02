Portraits : vous êtes sous leur influence, sur Instagram, YouTube...

Cuisine

Halima Filali (745K followers) La YouTubeuse spécialisée en cuisine la plus suivie du royaume cumule près de 6,4 millions d’abonnés sur YouTube, et 745.000 sur Instagram. La clé de son succès? Des recettes de cuisine traditionnelle marocaine, notamment des gâteaux. Sa carrière explose d’ailleurs en 2016 grâce à des vidéos de gâteaux d’Aïd El Fitr. Vidéos monétisées sur Youtube et partenariats sur Instagram ne sont pourtant pas sa seule source de revenu puisqu’elle anime aujourd’hui l’émission “Walima m3a Halima” sur 2M. Choumicha (671K followers) À 51 ans, elle est le visage le plus connu de la cuisine marocaine. De ses débuts dans l’émission “Chhiwate Choumicha” sur 2M dans les années 2000 à l’ouverture de son restaurant Bab Al Mansour à Dubaï en 2018, l’ascension de la cheffe Choumicha Chafay a été fulgurante, et lui a permis d’acquérir une large et fidèle communauté.