La leçon de cohérence de Monsieur Benkirane

Ce matin, pendant tes errances procrastinantes sur les internets, un titre de presse t’interpelle : “Réforme du Code de la famille au Maroc : Abdelilah Benkirane menace”. Pour commencer, tu apprends qu’il y a une potentielle réforme du Code de la famille. Et ça, ça te met en joie. Parce que le Code de la famille est loin, très loin, de consacrer l’égalité entre les femmes et les hommes. Bien évidemment, la dernière réforme de 2004 est une avancée, mais tu fais partie de ceux qui pensent que c’est clairement insuffisant. Alors tu décides d’en savoir plus sur cette affaire qui met en colère Monsieur Benkirane.

“Si un jour quelqu’un t’avait dit que tu finirais par admirer un des dirigeants du PJD, ça t’aurait fait marrer” Fatym Layachi

. Tu continues ta lecture sur les internets et assez vite tu te rends compte que tous les magazines que tu lis semblent s’offusquer de la menace et de la colère de Benkirane. Toi, tu as…