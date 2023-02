Influenceurs : nouveau business, gros gains

Bien sûr que les influenceurs avec qui je travaille ne veulent pas donner leur argent à l’Etat, vous n’imaginez pas la somme colossale que ça représenterait, confie une connaisseuse du milieu. Donc ils/elles trouvent d’autres moyens pour ne pas avoir à tout déclarer”. Des entreprises fictives, du travail “au noir” … cette source l’assure, “les influenceurs sont très rarement des autoentrepreneurs”. Et les sommes engendrées ne cessent de croître. “Aujourd’hui, pour un set de stories, quand tu es micro-influenceur, c’est-à-dire que tu as moins de 100K abonnés, ça varie entre 8000 et 15 000 dirhams”, poursuit la jeune femme. Les chiffres explosent car les influenceurs et influenceuses ont un véritable impact sur les ventes de produits. Comme l’a constaté Othman El Ouazzani, spécialiste en stratégie marketing, et l’un des auteurs de la première étude indépendante marocaine sur les tendances digitales des Marocains et notamment l’influence: “35% des personnes interrogées dans…

