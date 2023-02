Maxence Cordiez : “Les livraisons de gaz algérien à l’Union européenne n’ont pas vraiment augmenté”

Près d’un an après le début de l’invasion russe en Ukraine, la carte du gaz en Europe a été bouleversée. Exit la Russie et place au renforcement des fournisseurs historiques. Dans Le Scan, le podcast actu de TelQuel, Landry Benoit reçoit Maxence Cordiez, ingénieur et auteur du livre “Énergies, fake or not ?” chez Tana éditions.

Par Benoit Landry